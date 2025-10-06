Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli festeggiano il battesimo di Kian le foto del party a tema per il figlio

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno festeggiato il battesimo del piccolo Kian, il loro primo figlio, nato lo scorso gennaio. Sui social alcuni scatti della giornata pubblicati dagli invitati: per l'occasione i Prelemi hanno organizzato una festa a tema affidandosi a una party planner, che ha curato tutto nei minimi dettagli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

