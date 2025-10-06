Giulia Ghiretti e il suo argento ai mondiali di Singapore | l' incontro col questore
Il Questore di Parma, Maurizio Di Domenico ha ricevuto presso la sala stampa della Questura l’atleta paralimpica delle Fiamme Oro Giulia Ghiretti, stamattina, per celebrare gli ultimi successi ottenuti ai mondiali di nuoto di Singapore, dove ha vinto l’argento nei cento metri rana e il bronzo dei. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: giulia - ghiretti
Argento per Giulia Ghiretti ai Mondiali di nuoto paralimpico di Singapore
Gianni Sasso. . Inarrestabili 4 ori di Simone Barlaam 1 Argento 1 Bronzo Di Giulia Ghiretti ai Mondiali di Singapore. I nostri Testimonial per aiutare i bambini di #sportsenzafrontiere fanno la Storia. Doniamo Doniamo tutti x i bambini di #sportsenzafrontiere aiuti Vai su Facebook
Giulia Ghiretti: “Mia madre disse: non camminerai più. E ho iniziato a nuotare. Ma non c’è un prima e un dopo” - X Vai su X
L’Atleta paraolimpica Giulia Ghiretti ricevuta dal Questore - Nella mattinata odierna, il Questore di Parma Maurizio Di Domenico ha ricevuto l’atleta paralimpica delle Fiamme Oro Giulia Ghiretti, per celebrare gli ultimi successi ottenuti ai mondiali di nuoto di ... Scrive gazzettadiparma.it
Argento per Giulia Ghiretti ai Mondiali di nuoto paralimpico di Singapore - Romagna, Michele de Pascale, e l'assessora allo Sport, Roberta Frisoni, salutano la medaglia d'argento vinta da Giulia Ghiretti ai Mondiali di nuoto paralimpico ... Secondo parmatoday.it