Giulia Ghiretti e il suo argento ai mondiali di Singapore | l' incontro col questore

Parmatoday.it | 6 ott 2025

Il Questore di Parma, Maurizio Di Domenico ha ricevuto presso la sala stampa della Questura l’atleta paralimpica delle Fiamme Oro Giulia Ghiretti, stamattina, per celebrare gli ultimi successi ottenuti ai mondiali di nuoto di Singapore, dove ha vinto l’argento nei cento metri rana e il bronzo dei. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

