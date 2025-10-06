Giuli in Irpinia con Piantedosi | Serve una classe dirigente degna di questo nome

A Mirabella Eclano, dove le rovine di Aeclanum raccontano una civiltà che seppe farsi eredità più che ricordo, sono arrivati oggi il ministro della Cultura Alessandro Giuli e il titolare del Viminale Matteo Piantedosi.Li attendeva il sindaco Giancarlo Ruggiero, promotore dell’iniziativa legata al. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Lunedì 6 ottobre visita in Irpinia dei Ministri Giuli e Piantedosi al parco archeologico di Conza della Campania, Mefite di Rocca San Felice, Aeclanum di Mirabella e infine ad Avellino. Servizio di Elisa Forte #itv Vai su Facebook

Il Ministro Giuli brinda all’Irpinia: “Giornata meravigliosa, questa terra merita di essere rappresentata meglio”” - «Sono contento di essere ritornato in Irpinia come ministro: l’avevo conosciuta come amante del paesaggio, dell’archeologia, della cultura e delle arti». Riporta irpinianews.it

I ministri Giuli e Piantedosi in Irpinia, Rauseo (Lega): “Segno dell’attenzione per le aree interne” - “La presenza e l’impegno del Governo in Irpinia rappresentano un motivo di profondo orgoglio e un segnale tangibile di attenzione verso le aree interne”: lo dice Franco Rauseo, ... Lo riporta corriereirpinia.it