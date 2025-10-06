Giugliano grande successo per la Festa di San Francesco al convento dei Monaci

La Festa di San Francesco del 2025, celebrata presso il Convento dei monaci a Giugliano, ha riscosso un grande successo, attirando una folta partecipazione della comunità locale. I festeggiamenti si sono svolti dal 2 al 5 ottobre, con un programma ricco di momenti religiosi, culturali e di condivisione.

