Giugliano al via i Beauty Days al parco commerciale Grande Sud
L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: giugliano - beauty
Giugliano, al via i Beauty Days del Parco Commerciale “Grande Sud”
MC Melany Beauty Lab | Giugliano in Campania Vai su Facebook
Giugliano, nuovo avvallamento e crepe in via Santa Caterina: “Abbiamo paura” - Ancora disagi in via Santa Caterina da Siena a Giugliano, strada già teatro di un crollo diversi anni fa che ne ha compromesso la viabilità. internapoli.it scrive
Giugliano, sprofonda via Colonne: era stata appena riaperta - E’ durata meno di 24 ore la riapertura di via Colonne a Giugliano: nel pomeriggio di oggi la strada è già sprofondata. Segnala ilmattino.it