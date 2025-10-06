Giubileo delle Associazioni appuntamento a Benevento il 18 ottobre

Fremondoweb.com | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Comunicato stampa Sabato 18 ottobre 2025 a partire dalle ore 10.00 si terrà presso la Basilica della Madonna delle Grazie di Benevento il Giubileo del mondo delle associazioni. L’iniziativa è promossa dal Centro Studi del Sannio di Benevento, annesso alla . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

giubileo delle associazioni appuntamento a benevento il 18 ottobre

© Fremondoweb.com - Giubileo delle Associazioni, appuntamento a Benevento il 18 ottobre

In questa notizia si parla di: giubileo - associazioni

Il giubileo delle associazioni Lgbt (senza benedizione della Santa Sede). Padre Martin: “Prevost ha la stessa apertura di Bergoglio”

giubileo associazioni appuntamento beneventoBenevento, il 18 ottobre alla Basilica della Madonna delle Grazie il Giubileo del mondo delle associazioni - 00 si terrà presso la Basilica della Madonna delle Grazie di Benevento il Giubileo del mondo delle associazioni. Secondo msn.com

giubileo associazioni appuntamento beneventoGiubileo: S. Marco-Scalea, sabato l’incontro del volontariato. Mons. Rega: volontari i primi portatori di speranza concreta - "Sentiamo forte il bisogno di fermarci un momento per guardare al cammino fatto e lasciarci ispirare da ciò che ci attende. Si legge su agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Giubileo Associazioni Appuntamento Benevento