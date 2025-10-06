Giubileo delle Associazioni appuntamento a Benevento il 18 ottobre
Comunicato stampa Sabato 18 ottobre 2025 a partire dalle ore 10.00 si terrà presso la Basilica della Madonna delle Grazie di Benevento il Giubileo del mondo delle associazioni. L'iniziativa è promossa dal Centro Studi del Sannio di Benevento, annesso alla .
In questa notizia si parla di: giubileo - associazioni
Il giubileo delle associazioni Lgbt (senza benedizione della Santa Sede). Padre Martin: “Prevost ha la stessa apertura di Bergoglio”
Mercoledì 1° ottobre 2025 a Partanna (Trapani) si è svolto il Giubileo diocesano degli ammalati, operatori sanitari, associazioni di volontariato e ministri straordinari della comunione. Il corteo si è mosso dalla chiesa chiesa Madonna delle Grazie sino al Santu Vai su Facebook
Benevento, il 18 ottobre alla Basilica della Madonna delle Grazie il Giubileo del mondo delle associazioni - 00 si terrà presso la Basilica della Madonna delle Grazie di Benevento il Giubileo del mondo delle associazioni.
Giubileo: S. Marco-Scalea, sabato l'incontro del volontariato. Mons. Rega: volontari i primi portatori di speranza concreta - "Sentiamo forte il bisogno di fermarci un momento per guardare al cammino fatto e lasciarci ispirare da ciò che ci attende.