Gisèle Pelicot arriva tra gli applausi per il processo d' appello

Milano, 6 ott. (askanews) - Gisèle Pelicot è arrivata tra gli applausi al tribunale di Nimes per assistere al processo di uno dei suoi presunti stupratori, Husamettin Dogan, l'unico imputato ad aver mantenuto il ricorso contro la condanna. Divenuta un simbolo del femminismo globale, per la drammatica vicenda vissuta, con il marito che la fece violentare da estranei sedata per anni, Pelicot è rimasta completamente in silenzio dopo le condanne di dicembre di 51 uomini, tra cui il suo ex marito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

