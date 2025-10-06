Giro delle Valli Aretine all’ultimo respiro Paltrinieri batte Uguccioni dopo la maxi-fuga

È Matteo Paltrinieri il grande protagonista del Giro delle Valli Aretine. Dopo essere rimasto per 100 chilometri in testa alla corsa, prima in compagnia di altri corridori in quella che è risultata la fuga decisiva della corsa, poi nel finale assieme a Uguccioni, il ciclista del Team General System ha vinto sul traguardo di Rigutino di Arezzo il Giro della Valli Aretine juniores valevole per il ventesimo Trofeo Butintoro e per il dodicesimo trofeo Mario Giaccherini. L’avversario per lui più insidioso è stato senza alcuna ombra di dubbio Uguccioni superato in volata dopo che la coppia ha preso decisamente l’iniziativa prima di affrontare la salita della Foce, di fatto l’ultima difficoltà di una classica per quanto riguarda il ciclismo e la categoria Juniores. 🔗 Leggi su Lanazione.it

