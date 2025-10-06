Giovani avvocati una delegazione di Aiga Forlì-Cesena al Consiglio direttivo nazionale di Genova
Il 3 e 4 ottobre la Sezione di Aiga Forlì-Cesena ha partecipato al Consiglio direttivo nazionale dell’Associazione italiana giovani avvocati a Genova: due giornate intense di confronto, dialogo e condivisione con giovani avvocati provenienti da tutta Italia.Venerdì i lavori si sono concentrati. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: giovani - avvocati
I giovani avvocati di Brindisi hanno un nuovo presidente e un nuovo consiglio direttivo
Avv.Alessio Nunziante eletto Presidente dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati: la composizione dei Consiglieri di sezione
Associazione giovani avvocati, Sonia Sinaguglia confermata presidente: ecco il nuovo direttivo
AIGA... - AIGA Foggia - Associazione Italiana Giovani Avvocati Vai su Facebook
Contributi a fondo perduto per giovani avvocati https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/contributi-fondo-perduto-giovani-avvocati-AH9hDolC?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1758564932… - X Vai su X
AIGA: a Madrid firmato protocollo d'intesa tra Giovani Avvocati italiani e spagnoli - Un protocollo d'intesa tra l'Associazione Italiana Giovani Avvocati e la corrispondente associazione dei giovani avvocati spagnoli, la Confederación Española de la Abogacía Joven (CEAJ), ... Segnala finanza.repubblica.it
AIGA propone la riforma del d.lgs 231/01: più chiarezza e incentivi per le imprese - lgs 231/01 in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti. Da finanza.repubblica.it