Giovane TikToker s' infiltra in una scuola a Telese Terme e gira un video | denunciato per interferenze illecite

Un giovane TikToker è stato denunciato a Telese Terme per aver violato la privacy e interrotto il servizio scolastico con un video online.

