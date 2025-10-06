Giorno di Colombo a Genova tanti appuntamenti per celebrare il grande navigatore

Genovatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come ogni anno, il 12 ottobre Genova celebra Cristoforo Colombo con la solenne Cerimonia Colombiana nata negli anni ’50 del secolo scorso per ricordare l’anniversario della scoperta dell’America, onorare la figura dell’illustre concittadino e ringraziare quanti hanno contribuito a tenere alto il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giorno - colombo

Genoa, doppio colpo: Colombo (come il Tenente e Cristoforo) e Ostigard per Vieira. Due rinforzi ufficiali in un solo giorno

giorno colombo genova tantiGiorno di Colombo, a Genova tanti appuntamenti per celebrare il grande navigatore - Come ogni anno, il 12 ottobre Genova celebra Cristoforo Colombo con la solenne Cerimonia Colombiana nata negli anni ’50 del secolo scorso per ricordare l’anniversario della scoperta dell’America, ... Si legge su genovatoday.it

Genova celebra il giorno di Cristoforo Colombo - 0) con la solenne Cerimonia Colombiana nata negli anni '50 del secolo scorso per ricordare l' ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Giorno Colombo Genova Tanti