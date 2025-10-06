Giorni dell’Innovazione Digitale 2025 | Scopri il Futuro dell’Innovazione con Human AImpact

Unisciti ai leader dell'innovazione ai Digital Innovation Days 2025 a Milano: un'opportunità imperdibile per esplorare le ultime tendenze nel campo della tecnologia e della trasformazione digitale. Partecipa a conferenze ispiratrici, workshop pratici e networking con esperti del settore. Non perdere l'occasione di essere parte di questo evento di riferimento nel panorama dell'innovazione digitale!

“Paz /// esperienza Cesi”, quattro giorni di innovazione e rigenerazione tra workshop ed esperienze sul territorio

Cultura, Oliveto Citra ospita il Seledoro Talks: sei giorni di incontri tra memoria e innovazione

A Sperlonga arriva l’ANCI Lazio Training Camp 2025, tre giorni di formazione e innovazione per i territori del futuro

Nei giorni 2 e 3 ottobre ACTO Toscana ha preso parte, con alcuni medici del nostro Comitato Tecnico Scientifico, alla due giorni formativa "Innovazione in oncologia: tumori della mammella e tumori ginecologici. Dalla ricerca traslazionale alla pratica clinica"

Nola capitale dell'innovazione digitale per due giorni: da Google a TikTok a "Days to Connect"

"Istantanea digitale": la due giorni di Fdi per analizzare la comunicazione - Si svolgeranno il 16 e il 17 aprile presso la Camera di Commercio di Roma due giorni di dibattiti per analizzare le trasformazioni della comunicazione digitale, il declino della cultura woke e il ...

Bari per due giorni capitale digitale: il grande sogno chiamato «ABCD» - Due giorni di eventi, dialogo e varie ispirazioni per far capire al mondo (ma un po' anche ai pugliesi) che Bari non è solo Peroni e «allievi» da gustare nella ...