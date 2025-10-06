Giornate FAI di Autunno 2025 | Irpinia protagonista

Tempo di lettura: < 1 minuto La Delegazione FAI di Avellino ha il piacere di invitare tutti gli organi di stampa a partecipare alla conferenza stampa di presentazione del programma delle Giornate FAI di Autunno 2025 nella provincia di Avellino. Presiederanno Serena Giuditta, Capo Delegazione FAI Avellino, Concetta Liberato, Delegata FAI Scuola, Dott. Ottaviano Vistocco, Sindaco di Santa Lucia di Serino, Avv. Paolo Spagnuolo, Sindaco di Atripalda, Dott. Lello Barbarisi, Delegato alla Cultura del Comune di Atripalda, Carmine Cioppa e Antonietta Polcaro, Palazzo Cioppa, Don Emmanuele Roca, Parrocchia di Santa Lucia di Serino, Don Luca Monti, Parrocchia di Atripalda, Dott. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Giornate FAI di Autunno 2025: Irpinia protagonista

In questa notizia si parla di: giornate - autunno

Tornano le giornate Fai d’Autunno: porte aperte alla Villa di Giuseppe Verdi

Usai (Fai): “Giornate Autunno festa di valori culturali”

Fai, Giornate d'autunno: apre anche il palazzo del Viminale

#GiornateFAI d’Autunno a #Venezia Prenota la tua visita a Palazzo Ferro Fini - Sede del Consiglio Regionale del Veneto! Le visite sono APERTE A TUTTI con prenotazione obbligatoria a questo link https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/palazzo-ferro Vai su Facebook

In occasione delle Giornate FAI d’Autunno apriamo le porte di due luoghi straordinari. Sabato 11 e domenica 12 ottobre potrai visitare il Museo Acea Heritage, allestito nel Salone del Pubblico della storica sede di Piazzale Ostiense. Un percorso espositivo ch - X Vai su X

Giornate Fai autunno 2025: guida ai tesori dell'Emilia Romagna tutti da scoprire - Sabato 11 e domenica 12 ottobre saranno 37 i luoghi aperti in occasione della 14esima edizione della kermesse culturale dedicata alle bellezze nel nostro territorio, che compie 50 anni. Segnala ilrestodelcarlino.it

Tornano le Giornate Fai Nazionali d’Autunno: un weekend ricco di appuntamenti tra Lucca e provincia - L'obbiettivo di queste giornate è la raccolta fondi per la cura e la valorizzazione del patrimonio e dell'ambiente ... Riporta luccaindiretta.it