Giornate FAI d’Autunno | sabato 11 e domenica 12 ottobre tante meraviglie da scoprire a Milano e dintorni

Milanotoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna per la quattordicesima edizione il grande evento di piazza che il FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedica ogni autunno al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese: una festa diffusa - organizzata dalle Delegazioni FAI e dai Gruppi FAI sul territorio, con l’importante. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Tornano le giornate Fai d’Autunno: porte aperte alla Villa di Giuseppe Verdi

Usai (Fai): “Giornate Autunno festa di valori culturali”

Fai, Giornate d'autunno: apre anche il palazzo del Viminale

giornate fai d8217autunno sabatoGiornate FAI d’Autunno: sabato 11 e domenica 12 ottobre tante meraviglie da scoprire a Milano e dintorni - Oltre 700 luoghi eccezionali, solitamente non visitabili, poco conosciuti e lontani dai consueti itinerari turistici, saranno protagonisti delle Giornate FAI d’Autunno 2025, in programma sabato 11 e ... milanotoday.it scrive

giornate fai d8217autunno sabatoGiornate Fai di autunno: ecco le aperture previste a Parma e Busseto sabato 11 e domenica 12 ottobre - Sabato 11 e domenica 12 ottobre tornano le Giornate Fai di Autunno, l’evento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal FAI- Lo riporta gazzettadiparma.it

