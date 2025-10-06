Giornate FAI d’autunno | le iniziative a Gaeta

Latinatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tornano per la loro XIV edizione le Giornate FAI d’autunno: l’appuntamento con le iniziative nei luoghi più belli e spesso non accessibili o poco valorizzati del nostro Paese.Anche quest’anno, dopo il successo delle Giornate FAI di Primavera, 350 città italiane aprono le porte di 700 luoghi. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giornate - autunno

Tornano le giornate Fai d’Autunno: porte aperte alla Villa di Giuseppe Verdi

Usai (Fai): “Giornate Autunno festa di valori culturali”

Fai, Giornate d'autunno: apre anche il palazzo del Viminale

giornate fai d8217autunno iniziativeGiornate FAI d’Autunno: scopri i 5 luoghi – più uno – da visitare a Monza e provincia - Ville, chiese, teatri e panorami briantei: ecco i 6 luoghi aperti a Monza e provincia per le Giornate FAI d’Autunno 2025 ... Si legge su monza-news.it

Giornate d’autunno e Tre giorni per il giardino: è ricco l’ottobre del FAI - Un ottobre da vivere all’insegna della scoperta: il Fondo per l’Ambiente Italiano apre centinaia di luoghi straordinari, tra architettura, storia e natura, e invita i visitatori a riscoprire l’Italia ... Lo riporta iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: Giornate Fai D8217autunno Iniziative