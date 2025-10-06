Giornate Fai d' Autunno | le aperture in provincia di Reggio Calabria

Oltre 700 luoghi eccezionali, solitamente non visitabili, poco conosciuti e lontani dai consueti itinerari turistici, saranno protagonisti delle Giornate Fai d’Autunno 2025, in programma sabato 11 e domenica 12 ottobre in 350 città, da nord a sud della Penisola. Torna per la quattordicesima. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: giornate - autunno

Tornano le giornate Fai d’Autunno: porte aperte alla Villa di Giuseppe Verdi

Usai (Fai): “Giornate Autunno festa di valori culturali”

Fai, Giornate d'autunno: apre anche il palazzo del Viminale

#GiornateFAI d’Autunno a #Venezia Prenota la tua visita a Palazzo Ferro Fini - Sede del Consiglio Regionale del Veneto! Le visite sono APERTE A TUTTI con prenotazione obbligatoria a questo link https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/palazzo-ferro Vai su Facebook

In occasione delle Giornate FAI d’Autunno apriamo le porte di due luoghi straordinari. Sabato 11 e domenica 12 ottobre potrai visitare il Museo Acea Heritage, allestito nel Salone del Pubblico della storica sede di Piazzale Ostiense. Un percorso espositivo ch - X Vai su X

Giornate Fai autunno 2025: guida ai tesori dell'Emilia Romagna tutti da scoprire - Sabato 11 e domenica 12 ottobre saranno 37 i luoghi aperti in occasione della 14esima edizione della kermesse culturale dedicata alle bellezze nel nostro territorio, che compie 50 anni. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Bene Vagienna apre i suoi tesori nascosti per le Giornate FAI d'Autunno - L'11 e 12 ottobre visite eccezionali a 11 luoghi storici: dal Castello dei Conti Costa agli scavi di Augusta Bagiennorum ... Secondo targatocn.it