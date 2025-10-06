Giornate FAI d' Autunno | due giorni alla scoperta di luoghi meravigliosi

Oltre 700 luoghi eccezionali, solitamente non visitabili, poco conosciuti e lontani dai consueti itinerari turistici, saranno protagonisti delle Giornate FAI d’Autunno 2025, in programma sabato 11 e domenica 12 ottobre in 350 città, da nord a sud della Penisola. E Bologna (ma anche tutta la Città. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Tornano le giornate Fai d’Autunno: porte aperte alla Villa di Giuseppe Verdi

Usai (Fai): “Giornate Autunno festa di valori culturali”

Fai, Giornate d'autunno: apre anche il palazzo del Viminale

Giornate FAI d'autunno https://rainews.it/tgr/calabria/video/2025/10/giornate-fai-dautunno-ece38920-0af4-489a-9984-a33c33592176.html?wt_mc=2.www.tw.rainews24…. - X Vai su X

#GiornateFAI d’Autunno a #Venezia Prenota la tua visita a Palazzo Ferro Fini - Sede del Consiglio Regionale del Veneto! Le visite sono APERTE A TUTTI con prenotazione obbligatoria a questo link https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/palazzo-ferro Vai su Facebook

Giornate FAI d’Autunno: sabato 11 e domenica 12 ottobre tante meraviglie da scoprire a Milano e dintorni - Oltre 700 luoghi eccezionali, solitamente non visitabili, poco conosciuti e lontani dai consueti itinerari turistici, saranno protagonisti delle Giornate FAI d’Autunno 2025, in programma sabato 11 e ... Da milanotoday.it

Giornate Fai autunno 2025: guida ai tesori dell'Emilia Romagna tutti da scoprire - Sabato 11 e domenica 12 ottobre saranno 37 i luoghi aperti in occasione della 14esima edizione della kermesse culturale dedicata alle bellezze nel nostro territorio, che compie 50 anni. Riporta ilrestodelcarlino.it