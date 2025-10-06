Giornate Fai d’Autunno domani la presentazione Visita in anteprima all’ex area industriale di Bagnoli

Si tiene domani, martedì 7 ottobre, alle ore 10,30 presso l’Auditorium Porta del Parco (con la visita in anteprima all’ area di rilevante interesse nazionale Bagnoli – Coroglio), la conferenza stampa di presentazione del programma delle Giornate Fai d’Autunno in Campania 2025. Intervengono: Bruno Discepolo, assessore all’Urbanistica e al Governo del Territorio della Regione Campania, Dino Falconio, sub commissario per l’area di Bagnoli – Coroglio, Michele Pontecorvo Ricciardi, presidente Regionale Fai Campania, Francesco Esposito capogruppo Fai Giovani Napoli e l’intervento di Seda International Packaging Group. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

