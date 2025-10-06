Giornate FAI d' Autunno 2025

Romatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 11 e domenica 12 ottobre torna l'appuntamento con le Giornate FAI d'Autunno. Ci sarà l'opportunità di visitare a contributo libero 700 luoghi inaccessibili o poco valorizzati in 350 città in tutta Italia. Tanti i luoghi aperti anche a Roma e nel Lazio. Si tratta della quattordicesima. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giornate - autunno

Tornano le giornate Fai d’Autunno: porte aperte alla Villa di Giuseppe Verdi

Usai (Fai): “Giornate Autunno festa di valori culturali”

Fai, Giornate d'autunno: apre anche il palazzo del Viminale

giornate fai d autunnoGiornate Fai autunno 2025: guida ai tesori dell'Emilia Romagna tutti da scoprire - Sabato 11 e domenica 12 ottobre saranno 37 i luoghi aperti in occasione della 14esima edizione della kermesse culturale dedicata alle bellezze nel nostro territorio, che compie 50 anni. Segnala ilrestodelcarlino.it

Giornate Fai d’autunno in provincia di Como: oltre le ville ecco caffè, marmi capolavoro e una barca incrediblile - Sabato 11 e domenica 12 ottobre torna l’appuntamento con le Giornate FAI d’Autunno, il grande evento autunnale di piazza che il FAI dedica al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, ani ... Scrive comozero.it

Cerca Video su questo argomento: Giornate Fai D Autunno