Giornate Fai autunno 2025 nelle Marche si svelano le bellezze nascoste | le aperture

Ilrestodelcarlino.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questo fine settimana, sabato 11 e domenica 12 ottobre, ci saranno ben 45 aperture straordinarie: una festa diffusa, alla scoperta dei tesori della regione, con la partecipazione dei giovani volontari del Fondo per l'ambiente italiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

giornate fai autunno 2025 nelle marche si svelano le bellezze nascoste le aperture

© Ilrestodelcarlino.it - Giornate Fai autunno 2025 nelle Marche, si svelano le bellezze nascoste: le aperture

In questa notizia si parla di: giornate - autunno

Tornano le giornate Fai d’Autunno: porte aperte alla Villa di Giuseppe Verdi

Usai (Fai): “Giornate Autunno festa di valori culturali”

Fai, Giornate d'autunno: apre anche il palazzo del Viminale

giornate fai autunno 2025Giornate Fai autunno 2025: guida ai tesori dell'Emilia Romagna tutti da scoprire - Sabato 11 e domenica 12 ottobre saranno 37 i luoghi aperti in occasione della 14esima edizione della kermesse culturale dedicata alle bellezze nel nostro territorio, che compie 50 anni. Si legge su ilrestodelcarlino.it

giornate fai autunno 2025Giornate FAI d’Autunno: sabato 11 e domenica 12 ottobre tante meraviglie da scoprire a Milano e dintorni - Oltre 700 luoghi eccezionali, solitamente non visitabili, poco conosciuti e lontani dai consueti itinerari turistici, saranno protagonisti delle Giornate FAI d’Autunno 2025, in programma sabato 11 e ... Segnala milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Giornate Fai Autunno 2025