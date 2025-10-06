Giornate Fai autunno 2025 | guida ai tesori dell' Emilia Romagna tutti da scoprire

Ilrestodelcarlino.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 11 e domenica 12 ottobre saranno 37 i luoghi aperti in occasione della 14esima edizione della kermesse culturale dedicata alle bellezze nel nostro territorio, che compie 50 anni. Ecco le visite da non perdere in regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

giornate fai autunno 2025 guida ai tesori dell emilia romagna tutti da scoprire

© Ilrestodelcarlino.it - Giornate Fai autunno 2025: guida ai tesori dell'Emilia Romagna tutti da scoprire

In questa notizia si parla di: giornate - autunno

Tornano le giornate Fai d’Autunno: porte aperte alla Villa di Giuseppe Verdi

Usai (Fai): “Giornate Autunno festa di valori culturali”

Fai, Giornate d'autunno: apre anche il palazzo del Viminale

giornate fai autunno 2025Giornate FAI d’Autunno: sabato 11 e domenica 12 ottobre tante meraviglie da scoprire a Milano e dintorni - Oltre 700 luoghi eccezionali, solitamente non visitabili, poco conosciuti e lontani dai consueti itinerari turistici, saranno protagonisti delle Giornate FAI d’Autunno 2025, in programma sabato 11 e ... Come scrive milanotoday.it

giornate fai autunno 2025Giornate FAI d’Autunno a Galatro: un viaggio tra fede, terme e cultura - Un evento speciale per scoprire testimonianze inedite, tradizioni e racconti, e per lasciarsi avvolgere dal fascino di un borgo che custodisce secoli di cultura ... Da citynow.it

Cerca Video su questo argomento: Giornate Fai Autunno 2025