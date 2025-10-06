Giornata Mondiale della Vista | visite gratuite ad Avellino

In occasione della Giornata Mondiale della Vista, che ci celebrerà il prossimo 9 ottobre, l'Asl di Avellino, in collaborazione con l’IAPB Italia Onlus e l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Sezione territoriale di Avellino, ha promosso una giornata di visite oculistiche gratuite, su prenotazione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Giornata Mondiale della Vista: il 9 e il 10 ottobre visite, incontri e punti informativi a Siena - Il 9 ottobre, ricorre la Giornata Mondiale della Vista: l’iniziativa è promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dalla Fondazione ... Si legge su ilcittadinoonline.it

Giornata Mondiale della vista, tornano le visite oculistiche gratuite - Asl Toscana Sud Est mette a disposizione delle slot nelle giornate del 9 e 10 ottobre nelle tre province di Arezzo, Grosseto e Siena ... Scrive msn.com