Arezzo, 6 ottobre 2025 – La prevenzione quale strumento fondamentale per proteggere un bene prezioso come la vista. È l’obiettivo della Giornata Mondiale della Vista che quest’anno si celebra giovedì 9 ottobre. Promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dalla Fondazione Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità – IAPB ItaliaETS, la Giornata vuole richiamare l’attenzione di istituzioni e cittadini sull’importanza di tutelare, in ogni fase della vita, un bene prezioso come la vista ricordando l’importanza di sottoporsi a controlli periodici per prevenire le malattie oculistiche e la cecità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giornata Mondiale della vista, tornano le visite oculistiche gratuite