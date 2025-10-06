Giornata Mondiale della vista tornano le visite oculistiche gratuite
Arezzo, 6 ottobre 2025 – La prevenzione quale strumento fondamentale per proteggere un bene prezioso come la vista. È l’obiettivo della Giornata Mondiale della Vista che quest’anno si celebra giovedì 9 ottobre. Promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dalla Fondazione Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità – IAPB ItaliaETS, la Giornata vuole richiamare l’attenzione di istituzioni e cittadini sull’importanza di tutelare, in ogni fase della vita, un bene prezioso come la vista ricordando l’importanza di sottoporsi a controlli periodici per prevenire le malattie oculistiche e la cecità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: giornata - mondiale
31 Luglio, Giornata Mondiale dell’Orgasmo – Il Manuale di Sopravvivenza per l’Uomo Moderno.
19 agosto, giornata mondiale della fotografia. Gli scatti spettacolari: il Monviso da Livorno e la Vespucci dal Forte
Giornata mondiale dell'Alzheimer, neurologi: "Ora percorsi cura più efficaci e sostenibili"
Nella Giornata mondiale dei docenti, la segretaria della Flc Cgil Gianna Fracassi denuncia le politiche ostili del governo e rilancia: “Più diritti, meno burocrazia e precariato” Vai su Facebook
Il 5 ottobre si celebra la Giornata mondiale degli insegnanti, l'Unicef: "Sono il cuore dell' istruzione di qualità". Il calo dei fondi porterà da 272 a 278 milioni i bimbi non scolarizzati. #ANSA - X Vai su X
Giornata Mondiale della vista, tornano le visite oculistiche gratuite - Asl Toscana Sud Est mette a disposizione delle slot nelle giornate del 9 e 10 ottobre nelle tre province di Arezzo, Grosseto e Siena ... Riporta msn.com
9 OTTOBRE GIORNATA MONDIALE DELLA VISTA 2025 - Giovedì 2 ottobre 2025, ore 11:00 Conferenza stampa al Ministero della Salute ... Si legge su politicamentecorretto.com