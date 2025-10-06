Giornata Mondiale della vista tornano le visite oculistiche gratuite

Lanazione.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 6 ottobre 2025 – La prevenzione quale strumento fondamentale per proteggere un bene prezioso come la vista. È l’obiettivo della Giornata Mondiale della Vista che quest’anno si celebra giovedì 9 ottobre. Promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dalla Fondazione Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità – IAPB ItaliaETS, la Giornata vuole richiamare l’attenzione di istituzioni e cittadini sull’importanza di tutelare, in ogni fase della vita, un bene prezioso come la vista ricordando l’importanza di sottoporsi a controlli periodici per prevenire le malattie oculistiche e la cecità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

giornata mondiale della vista tornano le visite oculistiche gratuite

© Lanazione.it - Giornata Mondiale della vista, tornano le visite oculistiche gratuite

In questa notizia si parla di: giornata - mondiale

31 Luglio, Giornata Mondiale dell’Orgasmo – Il Manuale di Sopravvivenza per l’Uomo Moderno.

19 agosto, giornata mondiale della fotografia. Gli scatti spettacolari: il Monviso da Livorno e la Vespucci dal Forte

Giornata mondiale dell'Alzheimer, neurologi: "Ora percorsi cura più efficaci e sostenibili"

giornata mondiale vista tornanoGiornata Mondiale della vista, tornano le visite oculistiche gratuite - Asl Toscana Sud Est mette a disposizione delle slot nelle giornate del 9 e 10 ottobre nelle tre province di Arezzo, Grosseto e Siena ... Segnala msn.com

giornata mondiale vista tornano9 OTTOBRE GIORNATA MONDIALE DELLA VISTA 2025 - Giovedì 2 ottobre 2025, ore 11:00 Conferenza stampa al Ministero della Salute ... Riporta politicamentecorretto.com

Cerca Video su questo argomento: Giornata Mondiale Vista Tornano