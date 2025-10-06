Giornata mondiale della salute mentale | tutte le iniziative in provincia di Sondrio
Open day con visite gratuite, incontri culturali e spettacoli teatrali: anche quest’anno in provincia di Sondrio la Giornata Mondiale della Salute Mentale, il 10 ottobre, si celebrerà con iniziative di vario tipo, organizzate dall’Asst Valtellina e Alto Lario e dall’Asst Valcamonica.Alcune. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
In questa notizia si parla di: giornata - mondiale
31 Luglio, Giornata Mondiale dell’Orgasmo – Il Manuale di Sopravvivenza per l’Uomo Moderno.
19 agosto, giornata mondiale della fotografia. Gli scatti spettacolari: il Monviso da Livorno e la Vespucci dal Forte
Giornata mondiale dell'Alzheimer, neurologi: "Ora percorsi cura più efficaci e sostenibili"
GIORNATA MONDIALE DOCENTE - Il 25% è precario, dai 60 anni soffre di burnout, meno pagato degli altri dipendenti PA, non può trasferirsi e fare carriera, gli negano i buoni pasto, indennità di trasferta se fuori sede, formazione per la pensione Vai su Facebook
Il 5 ottobre si celebra la Giornata mondiale degli insegnanti, l'Unicef: "Sono il cuore dell' istruzione di qualità". Il calo dei fondi porterà da 272 a 278 milioni i bimbi non scolarizzati. #ANSA - X Vai su X
Giornata mondiale salute mentale, open day a 'Umberto I' Enna - Il 10 ottobre 2025 anche all'ospedale Umberto I di Enna si celebrerà la Giornata mondiale della salute mentale in collaborazione con la Fondazione Onda - Lo riporta ansa.it
Il Piemonte celebra la Giornata della Salute Mentale - Venerdi 10 ottobre il Piemonte celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale: un'occasione per avvicinare i cittadini a tematiche importanti. zipnews.it scrive