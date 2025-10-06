Giornata di esami per Politano e Lobotka | le condizioni e i tempi di recupero

Gazzetta.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Problema al bicipite femorale per l'esterno, all'adduttore per lo slovacco. Conte spera di recuperare entrambi per la sfida con l'Inter . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

giornata di esami per politano e lobotka le condizioni e i tempi di recupero

© Gazzetta.it - Giornata di esami per Politano e Lobotka: le condizioni e i tempi di recupero

In questa notizia si parla di: giornata - esami

Infortunio Lukaku, in giornata gli esami: cosa filtra sul rientro e la gara con il Sassuolo

giornata esami politano lobotkaNapoli, doppio infortunio per Lobotka e Politano: stop muscolare e forfait in Nazionale - La vittoria contro il Genoa al “Maradona” è stata accompagnata da due infortuni che rischiano di complicare i piani del tecnico azzurro: Stanislav Lob ... Come scrive gonfialarete.com

giornata esami politano lobotkaFLASH | Infortuni Politano e Lobotka, Conte fa chiarezza: svelate le condizioni - Nella vittoria andata in scena contro il Genoa in occasione della 6^ giornata di Serie A, sono ... Riporta fantamaster.it

Cerca Video su questo argomento: Giornata Esami Politano Lobotka