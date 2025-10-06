Giorgia Surina | MTV sembrava un sogno ma presto il successo divenne pericoloso Fui minacciata da uno stalker

Fanpage.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia Surina ha ripercorso gli inizi della sua carriera, quando negli Anni Novanta passò in breve tempo dall'essere una studentessa a venire travolta dalla popolarità con MTV Italia e TRL. Tuttavia, l'attenzione mediatica portò anche aspetti pericolosi: "Sembrava un sogno, ma era tutto vero. Poi il successo ha iniziato a far paura, uno stalker minacciava me e la mia famiglia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

