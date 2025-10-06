Giorgia Surina e il monologo a Le Iene | La vita non è solo ciò che ti accade è come reagisci
Milano, 6 ottobre 2025 – Giorgia Surina, conduttrice radiofonica e televisiva milanese, icona degli anni ’90, è stata protagonista de ‘Le Iene Show 2025’, domenica sera, con un toccante monologo in cui ha rivelato il legame tra la sua vita professionale e privata. Il monologo. Negli anni Novanta, una giovanissima Giorgia Surina diventa famosissima grazie a programmi cult come Mtv Italia e TRL (Total Request Live). Un successo improvviso e inaspettato, che la porta a vivere anche fuori dall’Italia. “Erano gli anni ’90: gli anni della musica pop, delle boyband, dei cd musicali, dei tamagochi, delle foto sviluppate sui rullini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
