Giorgia Palmas e il furto della valigia sul treno | Succede sempre a Milano servono più controlli

Milano, 6 ottobre 2025 – Prima i ringraziamenti, poi i “suggerimenti”. Dal suo profilo Instagram, Giorgia Palmas torna nuovamente sullo scippo subito sabato scorso sul treno Roma-Milano, quando qualcuno le ha rubato la valigia dileguandosi alla stazione di Rogoredo, prima del termine della corsa alla stazione Centrale. In due stories consecutive, la showgirl innanzitutto r ingrazia i fan per la solidarietà e il sostegno che le hanno dimostrato, poi chiede maggiore sicurezza sui treni e nelle stazioni, anche della metropolitana. “Questo è un video doveroso e molto sentito da parte mia di ringraziamento nei vostri confronti – esordisce Palmas rivolgendosi direttamente ai suoi 1,8 milioni di follower –, mi avete scritto tantissimi messaggi di solidarietà e di vicinanza, mi ha fatto molto piacere e molto bene. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

