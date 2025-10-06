Giorgia Palmas dopo lo scippo in treno | Servono più controlli mi sento in pericolo a ogni passo
Dopo lo spavento per il furto subito a Milano, Giorgia Palmas ha ringraziato i follower per l'affetto che le hanno dimostrato. In una serie di video social ha espresso la sua gratitudine per le parole di affetto, ma anche le sue perplessità riguardanti la questione sicurezza soprattutto nel capoluogo lombardo. "Diciamo la verità, chi è tra noi donne che va in stazione contenta e tranquilla? Ma io mai nella vita, perché mi sento in pericolo ad ogni passo", confessa nel video e auspica per il futuro maggiori controlli. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
