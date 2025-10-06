Giorgia | il 7 novembre arriva G il nuovo atteso album d’inediti da ora in pre-order!

IL 7 NOVEMBRE ARRIVA  IL NUOVO ATTESISSIMO ALBUM D’INEDITI DI   GIORGIA Da ora in pre-order qui:  https:Giorgia.lnk.to-G- DOPO IL SUCCESSO DEL “COME SAPREI LIVE 2025”  CHE HA REGISTRATO IL TUTTO ESAURITO  DA FINE NOVEMBRE TORNA LIVE NEI PALASPORT   Dopo un anno incredibile ricco di successi e riconoscimenti e un debutto in radio da record con il singolo “ GOLPE ”,  il 7 novembre arriverà “G”, il nuovo attesissimo album di inediti di GIORGIA. “ G”,  che arriva a quasi tre anni di distanza dall’ultimo disco dell’artista,  uscirà in versione CD e LP nero, oltre alle versioni  in edizione limitata autografata LP trasparente, LP verde acqua  e  CD  in esclusiva su Amazon ( https:Giorgia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

