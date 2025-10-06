Giorgia | il 7 novembre arriva G il nuovo atteso album d’inediti da ora in pre-order!

IL 7 NOVEMBRE ARRIVA IL NUOVO ATTESISSIMO ALBUM D’INEDITI DI GIORGIA Da ora in pre-order qui: https:Giorgia.lnk.to-G- DOPO IL SUCCESSO DEL “COME SAPREI LIVE 2025” CHE HA REGISTRATO IL TUTTO ESAURITO DA FINE NOVEMBRE TORNA LIVE NEI PALASPORT Dopo un anno incredibile ricco di successi e riconoscimenti e un debutto in radio da record con il singolo “ GOLPE ”, il 7 novembre arriverà “G”, il nuovo attesissimo album di inediti di GIORGIA. “ G”, che arriva a quasi tre anni di distanza dall’ultimo disco dell’artista, uscirà in versione CD e LP nero, oltre alle versioni in edizione limitata autografata LP trasparente, LP verde acqua e CD in esclusiva su Amazon ( https:Giorgia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

