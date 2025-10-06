Giorgia annuncia l’album G da oggi in pre-order la data di uscita e la cover
Giorgia annuncia l’album G, da oggi disponibile in pre-order, ecco la data di uscita e la copertina del nuovo progetto dell’artista romana. Dopo un anno incredibile ricco di successi e riconoscimenti e un debutto in radio da record con il singolo Golpe, il 7 novembre arriverà G, il nuovo album di inediti di Giorgia. G, che arriva a quasi tre anni di distanza dall’ultimo disco dell’artista, uscirà in versione CD e LP nero, oltre alle versioni in edizione limitata autografata LP trasparente, LP verde acqua e CD in esclusiva su Amazon. Da fine novembre l’artista tornerà sul palco dei palasport italiani. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
In questa notizia si parla di: giorgia - annuncia
Giorgia annuncia nuove date nei palasport al suo tour per i 30 anni di Come saprei
Giorgia annuncia il nuovo singolo Golpe, scritto da Calcutta
Settimana 39 Nuovi singoli, album e live da non perdere: Tiziano Ferro annuncia “Sono un grande”, Pinguini e Levante in radio, Rose Villain on tour, Zucchero e D’Alessio sold out, De Gregori e Giorgia in scena. C’è tutto nel nostro recap aggiornato ora. Le Vai su Facebook
Giorgia Meloni annuncia che la maggioranza di governo presenterà una mozione per il riconoscimento italiano di uno Stato di Palestina subordinato alla liberazione degli ostaggi e all'esclusione di Hamas da Gaza @ultimoranet - X Vai su X