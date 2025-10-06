Giorgia annuncia l’album G, da oggi disponibile in pre-order, ecco la data di uscita e la copertina del nuovo progetto dell’artista romana. Dopo un anno incredibile ricco di successi e riconoscimenti e un debutto in radio da record con il singolo Golpe, il 7 novembre arriverà G, il nuovo album di inediti di Giorgia. G, che arriva a quasi tre anni di distanza dall’ultimo disco dell’artista, uscirà in versione CD e LP nero, oltre alle versioni in edizione limitata autografata LP trasparente, LP verde acqua e CD in esclusiva su Amazon. Da fine novembre l’artista tornerà sul palco dei palasport italiani. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Giorgia annuncia l’album G, da oggi in pre-order, la data di uscita e la cover