giorgia annuncia il titolo del nuovo album e data di uscita

Giorgia: dopo un anno incredibile ricco di successi e riconoscimenti e un debutto in radio da record con il singolo Golpe,  il 7 novembre arriverà G, il nuovo attesissimo album di inediti. Giorgia la cover del nuovo album. G,  che arriva a quasi tre anni di distanza dall’ultimo disco dell’artista, uscirà in versione CD e LP nero, oltre alle versioni in edizione limitata autografata LP trasparente, LP verde acqua e  CD  in esclusiva su Amazon. L’album è stato anticipato dal singolo Golpe, una ballata pop d’autore intensa e potente che unisce le penne di autori come  Edoardo D’Erme,  Davide Petrella,  Dario Faini  e  Gaetano Scognamiglio, oltre alla stessa  Giorgia,  con la produzione di  Dardust. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

