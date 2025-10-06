Giorgia annuncia il nuovo album G in uscita il 7 novembre e torna in tour nei palazzetti | tutte le date

È ufficiale: Giorgia torna con un nuovo, attesissimo progetto discografico. Ad annunciarlo è stata proprio l’artista romana sui social con tanto di titolo, copertina e data di uscita. Giorgia, G è il nuovo album dopo “La cura per me” e Golpe”. Giorgia annuncia il nuovo album di inediti “ G ”, in uscita il prossimo 7 novembre 2025. A distanza di tre anni da Blu, “G” segna un nuovo capitolo artistico per una delle voci più amate della musica italiana. Il nuovo progetto discografico è già in pre-order in Cd, ma anche in vinile. Per l’occasione disponibili una serie di edizioni limitate per i fan e non: un vinile limitato autografato trasparente e una versione LP verde acqua e CD. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

