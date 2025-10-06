Giorgia annuncia il nuovo album G in uscita il 7 novembre e torna in tour nei palazzetti | tutte le date
È ufficiale: Giorgia torna con un nuovo, attesissimo progetto discografico. Ad annunciarlo è stata proprio l’artista romana sui social con tanto di titolo, copertina e data di uscita. Giorgia, G è il nuovo album dopo “La cura per me” e Golpe”. Giorgia annuncia il nuovo album di inediti “ G ”, in uscita il prossimo 7 novembre 2025. A distanza di tre anni da Blu, “G” segna un nuovo capitolo artistico per una delle voci più amate della musica italiana. Il nuovo progetto discografico è già in pre-order in Cd, ma anche in vinile. Per l’occasione disponibili una serie di edizioni limitate per i fan e non: un vinile limitato autografato trasparente e una versione LP verde acqua e CD. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
In questa notizia si parla di: giorgia - annuncia
Giorgia annuncia nuove date nei palasport al suo tour per i 30 anni di Come saprei
Giorgia annuncia il nuovo singolo Golpe, scritto da Calcutta
Giorgia annuncia l’album G, da oggi in pre-order, la data di uscita e la cover
Giorgia annuncia il nuovo singolo "Golpe" #giorgia #15settembre - X Vai su X
«La sinistra giustifica l’odio, in Italia c’è un clima insostenibile». Cogliendo al balzo l’occasione dell’omicidio Kirk, Giorgia Meloni abbandona ogni freno. E in casa dei «moderati» della sua coalizione, annuncia una stretta al dissenso: «Ne chiederemo conto» Vai su Facebook
Giorgia annuncia il nuovo album “G” in uscita il 7 novembre e torna in tour nei palazzetti: tutte le date - È ufficiale: Giorgia torna con un nuovo disco di inediti: si chiama "G" in uscita il prossimo 7 novembre 2025. Segnala superguidatv.it
Giorgia, in arrivo il suo nuovo album di inediti dal titolo “G” - Dopo il successo di “Golpe” e del tour “Come Saprei Live 2025”, torna nei palasport da fine novembre ... Da 105.net