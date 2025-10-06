Giorgia annuncia G il nuovo album

In arrivo della nuova musica firmata da Giorgia: l'artista il 7 novembre pubblicherà il disco G. I fan sono estasiati e non vedono l'ora. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Giorgia annuncia G, il nuovo album

In questa notizia si parla di: giorgia - annuncia

Giorgia annuncia nuove date nei palasport al suo tour per i 30 anni di Come saprei

Giorgia annuncia il nuovo singolo Golpe, scritto da Calcutta

Giorgia annuncia l’album G, da oggi in pre-order, la data di uscita e la cover

Giorgia annuncia il nuovo singolo "Golpe" #giorgia #15settembre - X Vai su X

«La sinistra giustifica l’odio, in Italia c’è un clima insostenibile». Cogliendo al balzo l’occasione dell’omicidio Kirk, Giorgia Meloni abbandona ogni freno. E in casa dei «moderati» della sua coalizione, annuncia una stretta al dissenso: «Ne chiederemo conto» Vai su Facebook

Giorgia annuncia “G”, il suo nuovo atteso album d’inediti - (askanews) – Dopo un anno incredibile ricco di successi e riconoscimenti e un debutto in radio da record con il singolo “Golpe”, il 7 novembre arriverà “G”, il nuovo attesissimo album d ... Scrive askanews.it

Giorgia: “G” è il suo nuovo album. Uscirà il 7 novembre - È la notizia che tutti gli amanti della musica italiana stavano aspettando: Giorgia pubblicherà un nuovo album di inediti, il cui titolo è “ G ” e la cui data di uscita è venerdì 7 novembre. Lo riporta radioitalia.it