Giordano Folla - Stand up comedy al Doppio Malto Verona
"Mic Drop Eventi e Doppio Malto Verona Fiera presentano: Giordano Folla.? Inizio spettacolo ore 21:30? Se per cena, arrivare entro le 20.30? ingresso gratuito su prenotazione Giordano Folla – Dopo aver deciso che una laurea in DAMS non fosse abbastanza per deludere i suoi genitori, dal 2017. 🔗 Leggi su Veronasera.it
In questa notizia si parla di: giordano - folla
Giordano Folla - mk-mk.facebook.com Vai su Facebook
Una folla alla Casetta dei filtri per festa dei 100 anni di Giordano Bruschi, il "partigiano Giotto" #giordanobruschi #partigianogiotto #100anni - X Vai su X