Gioè trascina il Prato | missione compiuta

Sport.quotidiano.net | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poggibonsi 1 Prato 2 Poggibonsi (3-5-2): Bertini; L. Borri (dall’81’ Corcione), F. Borri, Nobile (dal 69’ Sinatra); Gonzi, Ndiaye (dal 61’ Kean), Corzani (dall’81’ Shenaj), Borghi, Ponticelli (dal 66’ Di Martino); Ciacci, Skerma. A disposizione Baracco, El Dib, Boduri, Pratesi. All. Barontini. Prato (3-4-1-2): Fantoni; Berizzi, Risaliti, Corsa; Cesari (dal 72’ Drapelli), Cela (dal 66’ Atzeni), Lattarulo, Zanon (dal 69’ D’Orsi); Greselin; Gioè (dall’83’ Rinaldini), Rossetti (dal 78’ Verde). A disposizione Furghieri, Iacoponi, Limberti, Mencagli. All. Venturi. Arbitro: Antonio Pio Pascuccio di Ariano Irpino, coadiuvato dagli assistenti Cristiano Rosati di Roma 2 e Matteo Pernarella di Ciampino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

gio232 trascina il prato missione compiuta

© Sport.quotidiano.net - Gioè trascina il Prato: missione compiuta

In questa notizia si parla di: trascina - prato

Circolo Prato 2010, missione compiuta Oyebode trascina la squadra ai playoff - I pratesi, nel match della decima giornata di serie A1 maschile, hanno battuto al PalaBadie la Marcozzi Cagliari per 4- Come scrive lanazione.it

Prato, missione trasferta. L’appello della Curva - In occasione della seconda giornata del girone E, in programma domenica (calcio d’avvio alle 15), i biancazzurri faranno visita al ... Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Gio232 Trascina Prato Missione