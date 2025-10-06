Gioco d’azzardo online Castel San Giorgio primo in Italia
Tempo di lettura: 2 minuti È ancora una volta il Comune di Castel San Giorgio a detenere il primato nazionale del gioco online. Con 18.045 € pro capite nel 2024 il Comune dell’agro nocerino sarnese registra non solo un incremento del 52% in un solo anno ma detiene anche il primato di ben 1500 € al mese per ogni adulto speso per le scommesse online. Una cifra che è otto volte superiore alla media nazionale e che conferma l’Italia prima in Europa con 21 miliardi di euro persi. Il report è stato creato da gioco responsabile con l’ l’obiettivo di diffondere una cultura di gioco consapevole ed evidenziare i rischi connessi all’azzardo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: gioco - azzardo
Gioco d’azzardo, Casati: “La decisione della Consulta rischia di vanificare la lotta alla ludopatia”
Gragnano propone l’istituzione di un Comitato permanente contro il gioco d’azzardo patologico
Azzardo e smartphone, il passo tra gioco online e ludopatia è sempre più breve: dati e analisi degli esperti
Il Gruppo Azzardo Ticino - Prevenzione e Radix Svizzera italiana hanno il piacere di invitarvi al convegno: "Giovani e Gioco d'azzardo - quali possibili strategie di prevenzione?" Giovedì 23 aprile 2020 (13.00-18.00) presso il Centro Professionale Tecnico di B Vai su Facebook
Gioco d’azzardo, Calabria maglia nera d’Italia: in un anno bruciati quattro miliardi di euro, Reggio la città che spende di più - X Vai su X