Gioco d’azzardo online Castel San Giorgio primo in Italia

Tempo di lettura: 2 minuti È ancora una volta il Comune di Castel San Giorgio a detenere il primato nazionale del gioco online. Con 18.045 € pro capite nel 2024 il Comune dell’agro nocerino sarnese registra non solo un incremento del 52% in un solo anno ma detiene anche il primato di ben 1500 € al mese per ogni adulto speso per le scommesse online. Una cifra che è otto volte superiore alla media nazionale e che conferma l’Italia prima in Europa con 21 miliardi di euro persi. Il report è stato creato da gioco responsabile con l’ l’obiettivo di diffondere una cultura di gioco consapevole ed evidenziare i rischi connessi all’azzardo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

