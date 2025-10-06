Giochi in offerta settimana del 6 ottobre per Playstation Nintendo e Steam | Lies of P Dead Cells Monster Hunter
Protagonista indiscusso di questa settimana di sconti è Steam, dove sono disponibili ancora per alcune ore i saldi autunnali. Tra le centinaia di offerte disponibili, ne abbiamo selezionate alcune tra le più interessanti. Titoli interessanti per appena una manciata di euro si trovano anche sugli store digitali di Playstation e Nintendo, da capolavori come Dead Cells e Uncharted: The Nathan Drake Collection, a prodotti più di nicchia come Undertale e Darkwood. Steam. Tutte le offerte elencate qui sotto sono disponibili fino alle 19 di lunedì 6 ottobre. Lies of P – 50% di sconto. Uno dei migliori soulslike mai prodotti al di fuori di FromSoftware, in questo titolo i giocatori interpretano il famosissimo burattino Pinocchio in una versione oscura e triste della celebre fiaba. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
