Giochi di Cioccolato e Croccante un weekend dolcissimo a Ssestola

Sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025, il centro storico di Sestola si trasformerà in un goloso palcoscenico per “Giochi di Cioccolato e Croccante”, il Festival del Cioccolato che celebra l’arte dei maestri cioccolatieri e la tradizione del croccante montanaro.L’evento si svolgerà gratuitamente. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

