giocatori ps plus possono scaricare un fantastico gioco gratis questa settimana

La settimana a partire dal 6 ottobre 2025 si presenta ricca di novità per gli utenti abbonati a PlayStation Plus. In questa fase, il servizio offre l'accesso gratuito a tre nuovi giochi, tra cui un titolo multiplayer che promette momenti di divertimento condiviso. La selezione comprende anche due titoli di grande richiamo, disponibili su entrambe le piattaforme PlayStation 4 e PlayStation 5, con possibilità di scaricarli immediatamente. giochi gratuiti per playstation plus nel mese di ottobre 2025. tre nuovi titoli in arrivo con accesso gratuito. Tra i giochi proposti spiccano Alan Wake 2, un titolo horror che ha già riscosso grande successo tra gli appassionisti del genere, e Cocoon, avventura puzzle con ambientazioni innovative.

