Giocate a briscola? Mia mamma vi aspetta In tanti si fanno avanti dopo l’appello social

Città della Pieve (Perugia) – Con una mano buona, mentre stringe l’asso di briscola, a Maria brillano gli occhi. Le rughe si tendono e il viso è vispo, quasi da bambina. Incredibile come una serata in compagnia possa aver migliorato l’umore di questa anziana signora di Moiano (frazione di Città della Pieve dove, tra i tanti vip, vive anche l’ex numero uno della Bce Mario Draghi ) protagonista insieme alla figlia Mara di una bella storia di umanità. L'appello sui social. "Cercansi giocatori di briscola a casa nostra. Offresi merenda e sorrisi”, tutto è iniziato con questo messaggio sui social. La prima coppia di nuovi amici si è presentata con un dolce alla panna e cioccolato e la sfida è andata avanti fino a mezzanotte tra carte, risate e dessert. 🔗 Leggi su Lanazione.it

