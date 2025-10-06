Giletti ospita Scarpinato | non avevo mai visto un attacco così aggressivo e intollerante

di Marco D’Ambrosio Lunedì sera quasi per sbaglio ho visto alla trasmissione Lo stato delle cose il “confronto” – scusate l’eufemismo – tra Massimo Giletti e Roberto Scarpinato. In tanti anni di trasmissioni che trattano di mafia non avevo mai visto un attacco così aggressivo e intollerante da parte di un conduttore verso un ospite con frasi urlate, dito fisicamente puntato e praticamente nessuno spazio lasciato alle repliche; è poi singolare che come fulgido esempio di contraddittorio sia stato il conduttore di una trasmissione tv ad agire da ‘accanito accusatore’ in diretta e che il bersaglio sia stato un ex magistrato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

