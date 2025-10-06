Gigio Donnarumma clamorosa vendetta | ieri sul campo del Psg

Liberoquotidiano.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono bastate poche partite per iniziare a pensare che il Paris Saint-Germain potrebbe aver commesso un clamoroso errore di valutazione. I tifosi, e forse lo stesso Luis Enrique che ne aveva avallato la cessione, cominciano già a rimpiangere Gianluigi Donnarumma. Il portiere italiano, sacrificato per dare spazio a Lucas Chevalier, è diventato in poche settimane una sicurezza per il Manchester City, mentre a Parigi cresce il malumore per le incertezze del giovane francese. Il confronto tra i due cambi di guardia tra i pali è impietoso: da una parte Donnarumma, 26 anni, che ha immediatamente conquistato l’Etihad con parate decisive; dall’altra Chevalier, 23 anni, pagato 40 milioni e protagonista in negativo nell’ultimo pareggio casalingo contro il Lille, il club che lo aveva lanciato e che ieri, domenica 5 ottobre, ha approfittato di un suo intervento tardivo per portarsi a casa un punto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

gigio donnarumma clamorosa vendetta ieri sul campo del psg

© Liberoquotidiano.it - Gigio Donnarumma, clamorosa vendetta: ieri, sul campo del Psg...

In questa notizia si parla di: gigio - donnarumma

Gigio Donnarumma, attimi di sconcerto: al City si presenta così

Donnarumma Juventus, il futuro del portiere della Nazionale sarà di nuovo in Italia? Enzo Raiola smentisce la veridicità di quella pista: «Mai parlato di Gigio con quel club». L’annuncio sulla rivale bianconera rasserena i tifosi

Mercato Juve: arriva l’offerta di questo club per Donnarumma, ma il portiere vuole aspettare… Cosa c’è dietro l’attesa di Gigio, novità sul suo futuro

gigio donnarumma clamorosa vendettaPallone d’oro, Donnarumma, ultimo schiaffo a Luis Enrique: siparietto con Buffon, la carezza di Al-Khelafi - Donnarumma vince il Premio Yashin, ma dimentica di ringraziare il PSG e Luis Enrique. Come scrive sport.virgilio.it

gigio donnarumma clamorosa vendettaDonnarumma rischia grosso: VAR e rigore contro il Manchester City, Gigio scatena la rissa col Monaco - Manchester City dopo l'assegnazione all'85' di un rigore ai francesi grazie al VAR ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Gigio Donnarumma Clamorosa Vendetta