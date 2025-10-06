Gideon Levy e la denuncia di un' Israele che ha perso l' anima il giornalista israeliano più scomodo parla di società trasformata da odio e razzismo

Nelle sue ultime analisi, Levy non usa mezzi termini: Israele è "un Paese impazzito", che "ha perso la sua anima". Per il giornalista, ciò che sta accadendo oggi a Gaza è il culmine di un processo iniziato settantasette anni fa con la Nakba del 1948, la catastrofe che vide l'espulsione di circa 750. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

