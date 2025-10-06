Gideon Levy e la denuncia di un' Israele che ha perso l' anima il giornalista israeliano più scomodo parla di società trasformata da odio e razzismo

Nelle sue ultime analisi, Levy non usa mezzi termini: Israele è "un Paese impazzito", che "ha perso la sua anima". Per il giornalista, ciò che sta accadendo oggi a Gaza è il culmine di un processo iniziato settantasette anni fa con la Nakba del 1948, la catastrofe che vide l'espulsione di circa 750. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Gideon Levy al GdI: "Israele commette genocidio a Gaza, il mondo si muova contro Tel Aviv, unica soluzione è un solo Stato israelo-palestinese"

Gaza, Gideon Levy al GdI: "Impossibile occupazione Gaza City entro 22 settembre, solo propaganda per calmare Trump, ha troppi interessi per fermare il genocidio"

gideon levy denuncia israeleGideon Levy (Haaretz): “Nessuno ha alternative ad Hamas: piano Blair pura fantasia coloniale” - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Gideon Levy (Haaretz): “Nessuno ha alternative ad Hamas: piano Blair pura fantasia coloniale”" pubblicato il 28 Settembre 2025 a firma di Riccardo A ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Definisci bambino: appena nati a Gaza, già condannati a morte da Israele - Il giornalista Gideon Levy descrive chi sono i bambini di Gaza. Segnala unita.it

