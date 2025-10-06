Giappone | Sanae Takaichi è la prima donna a guidare il partito di governo
Sanae Takaichi è la prima donna a guidare il partito di governo in Giappone. Molto probabilmente diventerà primo ministro giapponese. Giappone: Sanae Takaichi eletta leader dell’LDP Sanae Takaichi è la prima donna a guidare il partito di governo in Giappone, il partito liberaldemocratico (LDP). Molto probabilmente diventerà primo ministro giapponese. Takaichi ha posizioni conservatrici e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
