giappone cucciolo di pinguino debutta al parco di shirahama

Un parco divertimenti con acquario, nell’ovest del Giappone, ha presentato al pubblico un cucciolo di pinguino imperatore. Il piccolo è nato il 30 settembre e pesa circa 248 grammi. L’Adventure World di Shirahama, nella prefettura di Wakayama, è noto per l’allevamento di questi pinguini. I custodi si prendono cura del cucciolo indossando maschere e guanti con sembianze da pinguino. Questo per favorire l’imprinting, un legame istintivo che aiuta la sopravvivenza. Il cucciolo sarà accudito così fino alla fine dell’anno. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

