Gianna Orrù la madre di Valeria Marini parla del loro rapporto | Ho perso tutto inseguendola

Gianna Orrù, la madre di Valeria Marini, è tornata nel salotto di Mara Venier ma non ha cambiato il suo punto di vista. La donna, infatti, è ancora in collera con sua figlia e non ha intenzione di perdonare certi suoi atteggiamenti che l'hanno ferita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Gianna Orrù, la madre di Valeria Marini, è tornata nel salotto di Mara Venier ma non ha cambiato il suo punto di vista ...

gianna orr249 madre valeriaGianna Orrù e Valeria Marini, perché hanno litigato?/ Il gesto della figlia dopo l’alta tensione in tv - Valeria Marini e Gianna Orrù hanno litigato dopo che la showgirl ha rivelato uno spiacevole fatto accaduto a mamma: in che rapporti sono oggi? Scrive ilsussidiario.net

