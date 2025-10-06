Gianluca in pericolo | colpi di scena nel drama di Un Posto al Sole dal 13 al 17 ottobre
anticipazioni di “un posto al sole”: colpi di scena dal 13 al 17 ottobre. Le prossime puntate della celebre soap italiana “Un Posto al Sole” riservano numerosi colpi di scena che coinvolgeranno i personaggi principali. Tra eventi drammatici e decisioni importanti, la trama si intensifica, mantenendo vivo l’interesse di un pubblico fedele e appassionato. situazione critica per gianluca: in pericolo di vita. la difficile condizione del giovane protagonista. Gianluca si troverà in serio pericolo di vita a causa delle sue dipendenze. Dopo aver iniziato a lavorare presso il cantiere Vulcano, non riuscirà a controllare il suo problema con l’alcol, mettendo a rischio la sua salute. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: gianluca - pericolo
Un Posto al Sole, anticipazioni dal 6 al 10 ottobre 2025: Gianluca vittima dell’alcool, Ferri in pericolo
? Anticipazioni dal 29 settembre al 3 ottobre ? Mica e Manu conducono il programma in radio assieme Michele e Silvia partono e lasciano l'appartamento a Guido Vinicio e Gennaro sempre più affiatati Roberto in pericolo in carcere Gianluca litiga con Pier Vai su Facebook
Prevenire è vivere! Il prof. Gianluca Franceschini, direttore di Senologia al Policlinico Gemelli di Roma, ci spiega come difendere il nostro seno dal pericolo che più temiamo: il tumore al seno. Un’intervista da non perdere https://italpress.com/la-salute-vien - X Vai su X
“Gianluca in pericolo di vita, Marina pronta a tutto”. Un Posto al Sole, colpo di scena nelle puntate dal 13 al 17 ottobre - Le anticipazioni di Un Posto al sole rivelano diversi colpi di scena: Gianluca sarà in pericolo di vita, e Marina attuerà il suo piano ... Lo riporta msn.com
Un Posto al sole, anticipazioni dal 22 al 26 settembre: cosa succederà - Con una lunga storia che ha conquistato milioni di spettatori, Un Posto al Sole continua a tenere incollati al piccolo schermo i fan ... Da msn.com