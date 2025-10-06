Giani | No ai Cpr Sanità? Toscana tra le migliori in Italia ma lavorare sulle criticità Poi la battuta su Vannacci

Lanazione.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 6 ottobre 2025 – Arriva con qualche minuto in ritardo. Ma appena entra in sala è già tempo di sorrisi, saluti e scatti dei fotografi. È il presidente uscente della Regione Toscana e candidato del centrosinistra Eugenio Giani, che per il dibattito de La Nazione a Palazzo dei Congressi ha scelto un abito blu e cravatta gialla.  La battuta su Vannacci. Nel riavvolgere il nastro della serata, partiamo dalla fine. Dallo sketch del governatore uscente sul generale Roberto Vannacci. La domanda del giornalista de La Nazione: “Quale avversario politico invitereste a vedere un film? E quale film vedreste insieme?". 🔗 Leggi su Lanazione.it

giani no ai cpr sanit224 toscana tra le migliori in italia ma lavorare sulle criticit224 poi la battuta su vannacci

© Lanazione.it - Giani: “No ai Cpr. Sanità? Toscana tra le migliori in Italia, ma lavorare sulle criticità”. Poi la battuta su Vannacci

In questa notizia si parla di: giani - sanit

giani no cpr sanit224Giani: “No ai Cpr. Sanità? Toscana tra le migliori in Italia, ma lavorare sulle criticità”. Poi la battuta su Vannaci - Al dibattito de La Nazione tra i tre candidati alle elezioni regionali in Toscana le proposte e le idee del governatore uscente e candidato del centrosinistra ... lanazione.it scrive

giani no cpr sanit224Regionali, Giani: "Sanità pubblica mia priorità, no Cpr e avanti con gli asili nido gratuiti" / VIDEO - Intervista a tutto tondo con il presidente ricandidato: "Vannacci? Lo riporta firenzetoday.it

Cerca Video su questo argomento: Giani No Cpr Sanit224